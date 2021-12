Schnipp, schnapp – Kate Merlans (34) Haare sind ab! Mit ihrem langen roten Haar wurde die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bekannt. Während andere Realitystars regelmäßig ihre Looks ändern und neue Styles an sich ausprobieren, bleibt Kate ihrer Frisur treu. Ihre rote Wallemähne ist mittlerweile sogar ihr Markenzeichen. Doch nun überraschte die TV-Beauty ihre Fans: Ihre Haare sind ein deutliches Stück kürzer!

Da mussten die Instagram-User schon zwei Mal hinsehen, um das Tattoomodel zu erkennen. Kate hat sich ihre rote Haarfarbe auffrischen lassen – doch der eigentliche Hingucker ist der Schnitt. Denn sie hat gleich mehrere Zentimeter beim Friseur gelassen. "Mädels, ihr kennt das ja: neue Lebenssituation, neue Frisur. Bei mir wurde aus der roten Katy die mega-rote Katy! Mir gefällt's", schrieb sie dazu.

Doch wie sieht Kates neue Lebenssituation aus? Aktuell ist sie mit ihrem Partner Jakub Jarecki bei Temptation Island V.I.P zu sehen. Ob die beiden sich nach den Dreharbeiten getrennt haben – oder spielt sie viel mehr auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm an? All diese Fragen ließ Kate bisher offen. Doch was meint ihr: Steckt ihre Beziehung zu Jakub hinter der Typveränderung – oder doch etwas ganz anderes? Stimmt ab!

Anzeige

@katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Sternchen

Anzeige

RTL / Frank Fastner Jakub Jarecki und Kate Merlan

Anzeige

Glaubt ihr, dass Kates Typveränderung etwas mit Jakub zu tun hat? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de