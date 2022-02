Karina Wagner (25) wurde in der Vergangenheit für ihre Figur kritisiert. Die einstige Bachelor-Teilnehmerin könnte aktuell kaum glücklicher sein: Bei Bachelor in Paradise hat sie Gustav Masurek (32) kennengelernt, mit dem sie seit der Show zusammen ist. Der TV-Star liebt seine Partnerin genau so, wie sie ist – und kann einfach nicht genug von ihr bekommen. Vor Gustav hatte Karina aber offenbar Momente, in denen ihre Datepartner starke Selbstzweifel in ihr ausgelöst hatten. Einem Mann war die zierliche Brünette sogar zu dick.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollten Fans von der Lüneburgerin wissen, ob sie mit ihrem Körper zufrieden sei. "An sich war ich immer zufrieden mit mir – aber es gab viele Männer, die mich haben zweifeln lassen. Wo ich dachte: Oh, Gott: Bin ich zu dick? Sind meine Brüste zu klein? Nicht genug trainiert?", schilderte sie. Die 25-Jährige erinnert sich insbesondere an einen Moment zurück. "Ein Mann hat mal zu mir gesagt, er habe bisher nur schlanke Frauen gedatet und ich sei die Ausnahme", verriet sie.

Bei "Bachelor in Paradise" hatte aber keiner der männlichen Kandidaten ein Problem mit Karinas Gewicht. Immerhin wurde die Beauty nahezu von jedem Mann umgarnt. Neben ihrem heutigen Freund bekundeten auch Brian Dwyer, Ioannis Amanatidis (32), Zico Banach (30) und Nachzügler Florian Hausdorfer (26) ihr Interesse. "Mich bringt das nicht in Rage, mich nervt das einfach", ärgerte sich Gustav damals beispielsweise, als er seine Auserwählte im Gespräch mit Konkurrent Zico beobachten musste.

Instagram / valentinakarina Die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Gustav und Karina

RTL Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

