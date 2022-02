Warum entschied sich Renata Lusin (34) für Mathias Mester (35)? Am Freitag stand endlich die lang ersehnte Auftaktfolge der 15. Let's Dance-Staffel an. In der Kennenlernshow durfte die Profitänzerin ihren Partner selbst wählen, da sie im vergangenen Jahr die Profi-Challenge mit ihrem Mann Valentin Lusin (34) gewonnen hatte. Für Renata offenbar ein leichtes Spiel: Sie suchte sich den ehemaligen Leichtathleten aus. Doch warum fiel ihre Wahl auf ihn? Das verriet die Düsseldorferin jetzt!

Auf Instagram erklärte die 34-Jährige ihre Entscheidung. "Ich habe Mathias ausgesucht, weil ich einfach allen beweisen möchte, dass Tanzen keine Grenzen und keine Normen hat", meinte sie. Tatsächlich scheint sich Renata auch ziemlich sicher zu sein, dass sich der ehemalige Bauzeichner gut schlagen wird. "Bei deinem Hüftschwung müssen sich alle warm anziehen", witzelte sie.

Mathias scheint sich ebenfalls sehr darüber zu freuen, mit Renata tanzen zu dürfen. Auf seinem Social-Media-Account postete er ein Foto von sich und der gebürtigen Russin – und drückte darunter seine Begeisterung aus: "Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Danke für diese Ehre und das Vertrauen. Gemeinsam rocken wir das Ding."

RTL / Stefan Gregorowius Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / mathiasmester Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

