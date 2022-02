Es ist beschlossen! In der diesjährigen Staffel von Let's Dance treten wieder 14 Prominente an und schwingen das Tanzbein. In den kommenden Wochen unterstützen Profitänzer die Stars und Sternchen dabei, die beste tänzerische Leistung aus sich herauszukitzeln. Bislang war aber noch nicht klar, welche Stars mit welchen Tänzern um den Sieg kämpfen werden – bis jetzt: Die Tanzpaare stehen fest!

Zuerst wurden die Promi-Damen verpaart. Die Schlagersängerin Michelle (50) durfte sich über Christian Polanc (43) als Tanzpartner freuen. Die Blondine und der Choreograf standen schon mal gemeinsam vor der Kamera: Der Beau spielte bereits in einem Musikvideo der 50-Jährigen mit. Die Moderatorin Sarah Mangione (31) wird die künftigen Wochen neben Vadim Garbuzov (34) trainieren – und auch Janin Ullmann (40) hat endlich Gewissheit: Sie wird mit Zsolt Sándor Cseke (34) tanzen. Cheyenne Ochsenknecht (21) schien besonders zufrieden mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (31) zu sein, auch wenn sie scherzhaft Bedenken wegen ihres Verlobten Nino Sifkovits äußerte: "Ich hoffe nur, mein Mann wird nicht eifersüchtig", witzelte sie. Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) wurde Andrzej Cibis (34) zugeteilt – und Amira Pocher (29) durfte sich über Massimo Sinató (41) als Coach freuen. Dementsprechend wird Caroline Bosbach (32) in den kommenden Wochen mit Valentin Lusin (34) tanzen.

Auch mit wem die prominenten Herren in den kommenden Wochen das Tanzbein schwingen werden, steht nun fest. Renata Lusin (34) durfte sich einen Herren aussuchen: Ihre Wahl fiel auf den ehemaligen Leichtathleten Mathias Mester (35). Der konnte sein Glück kaum fassen: "Ich dachte, du willst gewinnen, warum nimmst du mich?" Mike Singer (22) tanzt mit Christina Luft (31). Für den Säger geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung – zuvor benannte er sie nämlich als seine Wunsch-Tanzpartnerin. Riccardo Basile (30) bekam Isabel Edvardsson (39) zugeteilt – Bastian Bielendorfer (37) wird mit Ekaterina Leonova (34) tanzen. Hardy Krüger jr. (53) ergatterte Patricija Ionel (27) als Tanzpartnerin. René Casselly (25) darf in den kommenden Wochen Kathrin Menzinger (33) kennenlernen, also wird Timur Ülker (32) mit Malika Dzumaev um den Sieg kämpfen.

RTL / Stefan Gregorowius Michelle bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Kandidatin

Thomas Burg / ActionPress Mathias Mester, Kandidat bei "Let's Dance" 2022

