Mick Schumacher (22) rührt mit einer besonderen Geste! Der Rennfahrer gibt sich aktuell die größte Mühe, in die Fußstapfen seines Vaters Michael (53) zu treten. Schon in seiner Jugend saß der Blondschopf im Rennwagen und startet seit gut einem Jahr auch in der Formel-1. Nun zollt der 22-Jährige seinem Papa auch outfittechnisch Tribut: Micks neuen Helm schmückt ein Detail, das den seines Vaters zierte!

Auf seinem Instagram-Profil präsentierte der Sportler seinen Fans jetzt stolz seine neue Kopfbedeckung. "Mein Deckel für 2022", schrieb Mick dazu. Schaut man genauer hin, ist zu erkennen, dass auf der Rückseite des Helms ein chinesischer Drache abgebildet ist. Das gleiche Symbol zierte früher auch den Kopfschutz seines Vaters und steht für Kraft und Stärke. Und auch die sieben Sterne auf der Oberseite sind bereits von Michaels Helmen bekannt.

Mick und seinen Papa verbindet eine enge Beziehung. Anlässlich des 53. Geburtstags der Rennfahrlegende teilte sein Sohn erst kürzlich einige rührende Zeilen und gratulierte seinem Idol: "Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die du mir geschenkt hast, und bin aufgeregt, meine eigenen in der Zukunft zu machen."

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher im November 2021

Getty Images Michael Schumacher im Rennwagen, November 2012

Instagram / mickschumacher Mick und Michael Schumacher

