Shanna Moakler (46) spricht offen über ihre Beziehung zu Travis Barker (46). Bis 2009 führte das einstige Liebespaar eine turbulente Ehe, geprägt von Beschuldigungen und Auseinandersetzungen vor der Polizei. Auch Jahre später äußerte sich Travis' Ex immer wieder kritisch gegen ihn und seine Verlobte Kourtney Kardashian (42). Vor allem die Beziehung zwischen ihren zwei Kindern und dem Reality-TV-Sternchen war ihr ein Dorn im Auge. Jetzt scheint Shanna das Kriegsbeil jedoch beilegen zu wollen.

In der diesjährigen US-amerikanischen Promi Big Brother-Staffel zog die Ex-Frau des "Blink-182"-Schlagzeugers mit elf weiteren TV-Stars in den beliebten Promi-Container. Nach ihrem Show-Rausschmiss verriet Shanna in einem Interview mit Entertainment Tonight, dass sich das zerstrittene Ex-Ehepaar für ihre gemeinsamen Kinder Landon (18) und Alabama (16) immer zusammenraufen werden. "Unsere Kinder stehen für uns beide an erster Stelle und sind wahrscheinlich das Einzige, worüber wir uns einig sind", berichtete Shanna und erzählte weiter, dass sie inzwischen auch das Verhältnis ihrer Kids zu der bekannten Promi-Familie akzeptiert. "Solange die Kardashians gut zu meinen Kindern sind, ist das alles, was für mich als Mutter zählt", erklärte die Blondine ganz versöhnlich.

Dass sie keinen Groll gegen Travis und seine Liebe zu Kourt hegt, wollte sie auch im Rahmen ihrer Celebrity Big Brother-Teilnahme klarstellen. "Ich bin in einer Beziehung und ich bin wirklich glücklich. Es ist nichts, das in meiner Welt im Mittelpunkt steht", verdeutlichte sie und fügte hinzu, dass sie den Leuten ihre Persönlichkeit und die lustige Seite von Shanna hätte zeigen wollen.

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Instagram / shannamoakler Matthew Rondeau und Shanna Moakler

