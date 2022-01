Auf diese Konstellation können die Fans schon jetzt gespannt sein! Am 2. Februar geht es nach einer dreijährigen Pause endlich wieder los: Insgesamt elf Promis stellen sich einer neuen Herausforderung – und nehmen an dem Format Celebrity Big Brother teil. Am Mittwoch wurde bereits der offizielle Cast bekannt gegeben und der hat es wirklich in sich: Im TV-Container treffen nämlich Khloé Kardashians (37) Ex-Mann Lamar Odom (42) und Travis Barkers (46) Ex-Frau Shanna Moakler (46) aufeinander!

Auf dem Twitter-Account der Reality-TV-Show wurde nun ein Ankündigungsvideo zur dritten Staffel veröffentlicht, in dem sich die Kandidaten vorstellen. "Mein Name ist Lamar Odom und die Leute kennen mich vielleicht, weil ich mit den Lakers zwei Meisterschaften gewonnen habe. Und vielleicht kennen sie mich auch, weil ich Khloé Kardashian geheiratet habe", erzählte der 42-Jährige in dem Clip. Vor allem sein Aufeinandertreffen mit Shanna dürfte dabei interessant werden: Seit ihrer endgültigen Trennung von Travis schießt sie regelmäßig gegen den Schlagzeuger und seine Verlobte Kourtney Kardashian (42).

Erst im November hatte die 36-Jährige heftig gegen ihren Ex und seine neue Partnerin ausgeteilt. Nachdem sie von der Verlobung des Blink-182-Stars und der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mitbekommen hatte, wetterte sie gegen die zukünftigen Eheleute. "Sie verdienen einander", stichelte sie im Interview mit Page Six.

Getty Images Khloé Kardashian mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom im November 2011 in Sydney

Getty Images Travis Barker mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler im Februar 2009 in Los Angeles

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

