Gibt es hier den nächsten Zoff? Kourtney Kardashian (42) verkündete Mitte Oktober ihre Verlobung mit Travis Barker (46). Ihr Ex Scott Disick (38) zeigte sich von dieser Nachricht alles andere als begeistert – und auch Travis' Verflossene Shanna Moakler (46) schoss gegen die geplante Eheschließung! Doch gerade die gemeinsamen Kinder von Travis und Shanna könnten jetzt für eine Eskalation sorgen: Denn die sollen sich ganz zum Missfallen ihrer Mutter sehr gut mit Kourtney verstehen.

Wie Hollywood Life unter Berufung auf einen Insider berichtete, sei Shanna außer sich, dass Kourtney so viel Spaß mit ihren Kids hat: "Sie ist am Boden zerstört, dass ihre Kinder so viel Zeit mit den Kardashians verbringen, auch wenn sie weiß, dass sie nicht viel dagegen tun kann." Die Situation habe sich bereits so weit zugespitzt, dass die 46-Jährige sich von ihrem Nachwuchs richtiggehend hintergangen fühle, betonte die Quelle.

Wie Kourtney bringt auch Travis drei Kinder mit in die Beziehung: den 18-jährigen Landon, die 15-jährige Alabama und die 22-jährige Adoptivtochter Atiana. Alle hätten ein deutlich besseres Verhältnis zu ihrem Vater als zu ihrer Mutter, fügte der Insider hinzu: "Er ist in ihrem Leben als Elternteil bisher einfach wesentlich präsenter gewesen.

Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler

Instagram / kourtneykardash Drummer Travis Barker und TV-Star Kourtney Kardashian

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

