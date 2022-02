Michelle Monballijn und ihr Ex Mike geraten gehörig aneinander! Mitte der Woche war bekannt geworden, dass das ehemalige Sommerhaus-Paar kurz vor der Scheidung steht. Am Samstag bestätigte der Reality-TV-Star dann: Die Ehe zu der Schauspielerin ist tatsächlich am Ende. Zeitgleich machte er der Blondine schwere Vorwürfe. Nach dem Liebes-Aus kommt es nun zum öffentlichen Rosenkrieg: Michelle und Mike streiten sich im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die zweifache Mutter am Freitag ein längeres Statement, das sich auf die Presseberichte über die Trennung bezog. Enttäuscht erklärte sie: "Ich habe aus Anstand, Respekt und Liebe mir vieles schön geredet und an das Gute geglaubt, aber da gibt es nichts mehr schön zu reden!" Ihr Ex fühlte sich offenbar persönlich angesprochen – und reagierte in den Kommentaren sogleich: "Du läufst vor Problemen weg und hängst dich da dran, wo es in der Karriere nach oben geht... Die Rechnung aber zahlen die anderen!"

Der ehemaliger Bachelorette-Kandidat schilderte weiter, das Ex-Paar befinde sich derzeit gemeinsam in Quarantäne im gleichen Haus – miteinander sprechen können die zwei aber offenbar nicht: "Traurig hier zu schreiben statt persönlich... Aber am Handy erreicht man dich eh besser!" Mike behauptete zudem, Michelle wolle nur als Singlemutter herüberkommen und erzähle deshalb nicht die Wahrheit.

Anzeige

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de