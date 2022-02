Diese beiden können sich wirklich sehen lassen! Prinzessin Victoria (44) und Prinz Daniel von Schweden (48) führen seit Jahren eine skandalfreie Ehe. In letzter Zeit haben Fans das königliche Paar aber nicht so oft zusammen bei Anlässen gesehen. Doch das änderte sich erst vor wenigen Tagen wieder: Bei einer Gedenkveranstaltung traten Victoria und Daniel in abgestimmten Looks vor die Presse!

In der vergangenen Woche nahmen die beiden im Rahmen des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust an einer Veranstaltung im Königlichen Dramatischen Theater teil. Dabei überraschten die schwedischen Royals vor allem mit ihrem Partnerlook: In passenden dunklen Anzügen strahlten Victoria und Daniel im Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette. Vor allem die 44-Jährige überzeugte in ihrem eleganten Zweiteiler mit stylisher Schluppenbluse.

Dass es zwischen dem Pärchen einfach passt, wissen Fans schon lange. Erst im vergangenen Jahr war ans Licht gekommen, worin das Liebesgeheimnis der zwei besteht. "Mit Daniel war es wahrscheinlich eine sehr starke Freundschaft, die gewachsen ist und die auch die Grundlage für unsere heutige Liebe ist", hat Victoria im Buch "Vårt bröllop" verraten.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Ehemann Daniel, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria im Juli 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de