Simone Ballack (46) muss seit August 2021 einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Emilio ist im Alter von nur 18 Jahren bei einem Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Seitdem ist das Leben der Familie nicht mehr dasselbe. Am 16. Februar feierte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihren ersten Geburtstag ohne ihren geliebten Sohn – und diese Sause ließ sie jetzt Revue passieren: Simone postete nachdenkliche Zeilen in den sozialen Medien.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Simone jetzt einige Schnappschüsse, die sie und ihre Partygäste an ihrem Ehrentag zeigen. Das Posting nutzte sie unter anderem, um sich bei ihren Liebsten und ihren Fans zu bedanken. "Danke, dass so viele Menschen verstehen, dass man nicht den ganzen Tag weinen kann – und auch nicht sollte! Ich habe viele Gründe auch mal wieder froh zu sein und meine stille Zeit, ganz für mich alleine, ist meine Trauerzeit, die niemals enden wird", erklärte die 46-Jährige und betonte zudem: "Jeder Geburtstag bringt mich meinem Emilio etwas näher."

Trotz der tragischen Umstände konnte Simone ihre Geburtstagssause aber wohl genießen. Kurz nach den Feierlichkeiten hatte sie sich nämlich schon einmal auf Social Media zu Wort gemeldet und dabei berichtet, dass ihr Ehrentag "ein sehr schöner Tag" gewesen sei. "Familie und Freunde sind das Wichtigste in dieser Zeit", fügte sie jetzt außerdem hinzu.

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack an ihrem 46. Geburtstag

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack mit ihren Geburtstagsgästen

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de