Es ist ein zugleich schöner und besonders schwerer Tag für sie! Simone Mecky-Ballack (46) und Michael Ballack (45) mussten im vergangenen August von ihrem Sohn Emilio Abschied nehmen: Der Teenager war bei einem Unfall ums Leben gekommen. An den Weihnachtsfeiertagen meldete sich Simone bei ihren Followern zu Wort – es war das erste Fest ohne Emilio. Nach ihrem gestrigen ersten Geburtstag ohne ihren Sohn grüßte sie heute ihre Fans.

Auf Instagram teilte Simone eine Reihe von Bildern, die sie inmitten ihrer Freunde zeigen. Die Feierlichkeiten zu ihrem großen Tag fanden in einem Hotel in einem überwältigenden Alpenpanorama statt. "Danke an alle, die meinen Geburtstag gestern zu einem sehr schönen Tag gemacht haben", wendete sich die 45-Jährige rückblickend an ihre Gäste.

Ihre Fans und Weggefährten gratulierten Simone unter ihrem Post herzlich. "Nachträglich alles Liebe zum Geburtstag, du bist wunderschön", schrieb etwa Mirja du Mont (46) unter die Fotos. Auch Claudia Effenberg (56), Sabrina Setlur (48) und Diana Herold (48) kommentierten mit lieben Wünschen und Herz-Emojis.

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack bei ihrer Geburtstagsfeier 2022

Getty Images Simone Mecky-Ballack in München 2019

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack mit ihren Geburtstagsgästen

