Jetzt teilt auch sein Sohn gegen Kody Browns (53) Lieblingsfrau Robyn (43) aus! Seit 2010 können die Zuschauer der Serie "Sister Wives" (in Deutschland: Alle meine Frauen) Kodys Leben mit seinen ursprünglich vier Ehefrauen und den 18 Kindern verfolgen. Zuletzt sorgte eine besondere Aktion von Robyn für Streit unter den Frauen: Sie stellte eine Nanny ein, obwohl sie als einzige der Frauen jeden Tag zu Hause ist. Jetzt disste sogar Kodys Sohn Paedon die Viertfrau seines Vaters dafür!

Der 23-Jährige stammt aus Kodys Ehe mit Christine Brown (49). Die beiden haben sich erst vor Kurzem getrennt, weswegen Paedon wohl nicht gut auf die erklärte Lieblingsfrau seines Vaters zu sprechen ist. In seinem letzten TikTok-Video zeigte er sich in einem besonderes provokanten T-Shirt. "Was macht die Nanny?", steht dort auf seiner Brust geschrieben. Er habe das Kleidungsstück jedoch nicht selbst gekauft, sondern per Post geschickt bekommen. "Das Paket ist an sich nicht wichtig, aber das hier ist irgendwie...lustig?", rechtfertigte sich die TV-Bekanntheit.

Den Fans der Familie war natürlich sofort klar, dass er damit auf Robyns Kindermädchen anspielt, das in den Augen vieler unnötig und sicherlich unterbeschäftigt sei. Sie feierten Paedons Humor extrem: "Er hat eigentlich gesagt, er wird sich nicht in die Streitigkeiten einmischen. Aber das ist besser", freute sich zum Beispiel ein User über den subtilen Diss gegen Kodys Viertfrau.

Robyn Alice Brown, Reality-Star

Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Paedon Brown mit seinen Eltern Christine Brown und Kody Brown

