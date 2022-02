Wie fühlt es sich an, ein Gast-Coach zu sein? Das Curvy-Model Angelina Kirsch (33) strahlt pure Selbstsicherheit aus – dafür lieben die Fans die ehemalige Let's Dance-Kandidatin! Doch die Beauty war nicht immer so selbstbewusst: Auch sie musste erst lernen, sich so zu lieben, wie sie ist. Nun durfte Angelina bei Leben leicht gemacht den Kandidaten zur Seite stehen: Gegenüber Promiflash berichtete sie von diesem Erlebnis!

In der achten Folge der Sendung, die das Thema "Selbstwahrnehmung" in den Vordergrund stellt, wird die 33-Jährige zu sehen sein. "Meine Zeit bei 'Leben leicht gemacht' war sehr beeindruckend für mich! Ich fand es toll zu sehen, dass alle Kandidaten trotz des schweren Wegs die Hoffnung und die Zuversicht nicht aufgeben", verriet sie im Interview mit Promiflash. Die Neumünsterin habe sich sehr gefreut, als Gast-Coach dabei sein zu dürfen und wollte den Kandidaten etwas Wichtiges mit auf den Weg geben: Man soll seinem Körper immer mit Liebe begegnen! Selbstliebe sei ein großer Faktor, der Motivation und Mut geben kann – gerade auch beim Abnehmen.

Das hat die kurvige Schönheit über die Jahre auch selbst verinnerlicht. Heute hat sie gar keine Probleme mehr damit, sich der Welt offen zu präsentieren. Dabei wählt sie gerne auch mal einen ganz natürlichen Look und zeigt sich komplett ohne Make-up. "Das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt. Ihr selbst definiert euer eigenes Schönheitsideal", hatte sie dazu auf Instagram geschrieben.

"Leben leicht gemacht" mit Angelina Kirsch am 20. Februar 2022 um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

Sat.1 Angelina Kirsch, Gast-Coach bei "Leben leicht gemacht"

Anzeige

Sat.1 Angelina Kirsch, ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Januar 2020

Anzeige



