Danni Büchner (43) gibt intime Einblicke. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit teilt regelmäßig ihren Alltag mit ihren Fans im Netz. So gab die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin Anfang des Jahres bekannt, dass sie wieder vergeben ist. Nur kurze Zeit später machte sie jedoch die Trennung von Mallorca-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh öffentlich. Auch über ihre Diät-Erfolge informiert die fünffache Mutter ihre Follower gern. Nun teilte Danni jedoch noch intimere Momente aus ihrem Leben – Tochter Joelina (22) filmte sie auf dem Klo.

"Rapunzel auf meinem Klo am Kacki machen, das hat mir noch gefehlt!", kommentierte Joelina den Clip in ihrer Instagram-Story. Zudem forderte die 23-Jährige ihre Mutter dazu auf, beim nächsten Mal die Tür zu schließen. Auf den heimlichen Filmversuch reagierte die 43-Jährige entsetzt. "Spinnst du?", fragte Danni ihre Tochter. Dennoch scheint sie mit der Aufnahme kein Problem zu haben und teilte das Video auch in ihrer Story. "Also Joelina hat einen Knall. Ich sag euch das. Also manchmal...", merkte die TV-Bekanntheit an.

Dass das sich Mutter-Tochter-Gespann gerne mal gegenseitig ärgert und das auch auf Social Media zeigt, ist nicht ungewöhnlich. Vergangenen Dezember bekamen sich die beiden Frauen wegen einer Jacke in die Haare. Diese hatte Joelina aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter entwendet. "Da verstehe ich keinen Spaß mehr", äußerte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / joelinakrbs Danni Büchner und ihre Tochter Joelina

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Joelina Karabas im September 2021

