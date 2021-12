Dicke Luft im Hause Büchner? Im Netz gibt Danni Büchner (43) immer wieder Einblicke in ihr Leben. Dabei zeigt sich die stolze Mama auch häufiger mit ihrer Tochter Joelina (21), die ihrerseits regelmäßig rund 54.000 Abonnenten begeistert. Doch auch wenn die beiden Frauen meistens ein Herz und eine Seele sind, kommt es, wie in jeder Familie, auch mal zu kleinen Streitigkeiten. Jetzt kriegten sich Joelina und Danni wegen einer Jacke ganz schön in die Haare.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige nun einige Clips, die den Streit zwischen ihr und ihrer Mutter abbildeten. In einer grünen Jacke posierte Joelina zunächst vor dem Spiegel und verriet, dass sie das flauschige Oberteil aus dem Kleiderschrank ihrer Mama gemopst habe. Das fand Danni augenscheinlich gar nicht witzig, denn wenig später hörte man die Wahlmallorquinerin im Hintergrund schimpfen. "Da verstehe ich keinen Spaß mehr", versicherte die 43-Jährige.

Offenbar war es zudem nicht das erste Mal, dass sich die beiden Beautys wegen einer solch vermeintlichen Kleinigkeit in die Wolle bekommen. Auf die Nachfrage ihres Kindes, ob Danni die Jacke von irgendwoher kenne, antwortete die Goodbye Deutschland-Auswanderin erbost: "Ja, das ist meine. [...] Du warst wieder einfach an meinem Schrank". Anschließend teilte Danni die Clips dann aber ebenfalls in ihrer Story – die kleine Fehde war also offenbar schnell wieder vergessen.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Joelina Karabas im September 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

