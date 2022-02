Wie war Jenny Elvers' Verhältnis zu Alex Jolig (59) vor den Prominent getrennt-Dreharbeiten? Die Schauspielerin und der ehemalige Big Brother-Teilnehmer hatten im Jahr 2000 eine kurze Liaison, aus der ihr Sohn Paul Elvers (20) hervorging. Nach der Geburt lieferten sich die Eltern einen heftigen Sorgerechtsstreit, doch das ist mittlerweile längst Geschichte. In der Villa der Verflossenen treffen sie nun wieder aufeinander. Gegenüber Promiflash gaben Jenny und Alex jetzt preis: Hatten sie vor ihrer Teilnahme an dem Format viel Kontakt?

Im Gespräch mit Promiflash ließ die 49-Jährige durchblicken, dass sie inzwischen wieder ein gutes Verhältnis zum Vater ihres Sohnes hat. "Wir pflegen mittlerweile eine liebevolle Freundschaft und vor allem einen respektvollen Umgang miteinander", schwärmte sie. Jennys Ex sieht das offenbar genauso. "Wir sehen und hören uns alle regelmäßig, haben auch schon Feste miteinander gefeiert", erzählte Alex im Interview.

Dass die ehemaligen Turteltauben in der Villa nun aber plötzlich so viel Zeit miteinander verbracht haben, war für sie anfangs ziemlich ungewohnt. "Alex und ich haben ja nie unter einem Dach gewohnt. Jetzt – nach 20 Jahren – haben wir uns noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt", berichtete Jenny. Der Ex-Gastronom war vor dem Wiedersehen dementsprechend auch ziemlich aufgeregt: "Ich war schließlich bis zum Start dieses Formats in der Vergangenheit mit Jenny noch nie länger als 48 Stunden zusammen."

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul im Februar 2020 in Berlin

Ohlenbostel x / ActionPress Alex Jolig und Jenny Elvers bei "Top of the Pops"

Actionpress/ Wallocha, Stephan Britt und Alex Jolig mit Jenny und Paul Elvers, Oktober 2019

