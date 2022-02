Ashley Graham (34) blickt auf ihre zweite Schwangerschaft mit Zwillingen zurück. Im Juli 2021 verriet das Model, dass es erneut schwanger sei. Lang spekulierten die Abonnenten, wann die in Alaska geborene Beauty die Geburt ihrer Kinder verkünden würde. Im Januar war es dann endlich so weit und die Mama durfte ihre beiden Söhne in den Armen halten. Jetzt teilte Ashley ein Throwback-Foto ihres kugelrunden Bauches.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte das Model nun den Schnappschuss, der sie am Ende ihrer Schwangerschaft zeigte. "Ich kann es kaum glauben, dass das erst sechs Wochen her ist", kommentierte die 34-Jährige die Aufnahme berührt. Auf dem Foto trug die frischgebackene Zwillingsmama zudem nicht mehr als einen knallgrünen Pullover, den sie etwas hochgezogen hatte. Dadurch kam ihr ultrarunder Babybauch besonders gut zur Geltung. Offenbar stammte das Bild aus einem kleinen Fotoshooting, dass die dunkelhaarige Beauty in der ersten Januarwoche mit ihrem Mann Justin gemacht hatte. Anfang des Jahres hatte Ashley ihre Follower nämlich bereits mit ähnlichen Pullower-Pics erfreut.

Anfang des Monats hatte Ashley dann nach langem Warten auch endlich die Namen ihrer Babys bekannt gegeben. So verriet das einstige Sports-Illustrated-Covergirl, dass ihre Zwillinge Malachi und Roman heißen. "Meine Jungs sind mir die größte Lehre und Erinnerung, dass ich schwere Dinge schaffen kann", schwärmte sie zudem unter einem intimen Still-Bild.

Ashley Graham, Model

Ashley Graham im Dezember 2021

Ashley Graham, Model

