Ashley Graham (34) hat tolle Neuigkeiten für ihre Fans! Das schöne Model verzauberte seine Community in den vergangenen Monaten immer wieder mit zahlreichen Aufnahmen ihrer kugelrunden Körpermitte: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Ervin erwartete die US-Amerikanerin erneut Nachwuchs – es sollten Zwillinge werden. Jetzt hat das Warten auf die beiden Jungs endlich ein Ende: Ashley verkündet stolz, dass sie ihre Babys bekommen hat!

Diese News teilte die Brünette auf ihrem Instagram-Account. In einem kurzen Statement erklärte die Beauty: "Justin und ich freuen uns so, mit euch teilen zu können, dass unsere Baby-Jungs da sind. Sie kamen früh am heutigen Morgen auf die Welt und sind glücklich und gesund!" Sie brauche nun etwas Zeit, um sich zu erholen. Auch Justin freute sich im Netz über die Entbindung: "Danke Jesus für unsere super-natürliche Geburt. Ich liebe dich, Ashley!"

Dass Ashleys Twins nun endlich auf der Welt sind, dürfte die Follower des Kurvenwunders nicht großartig überraschen. Immerhin hatte sie erst vor wenigen Tagen erneut Bilder ihres Babybauchs gepostet – und der hätte größer kaum noch werden können.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham im September 2021

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im November 2021

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de