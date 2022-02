Dominik Stuckmann (30) redet Klartext! In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor ist er als Rosenverteiler auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Bis dahin ist es noch ein langer Weg – doch bereits jetzt wurden die ersten Zärtlichkeiten ausgetauscht. Bei den Kandidatinnen Nele Wüstenberg (28) und Jana-Maria Herz (30) ging der Bachelor auf Tuchfühlung – doch vorher kündigte er seinen Kuss an. Die Zuschauer irritierte das. Jetzt begründete Dominik seine Fragerei vor den Zärtlichkeiten!

In einem Post via Instagram erklärte er seinen Followern diese Angewohnheit näher. "Ich lege ungern einfach so damit los, ohne vorher zu hören, ob es okay ist, aber ich habe Angst, dass die Frage auch Frauen unter Druck setzen könnte, Ja zu sagen, oder die Stimmung komplett zu versaut", offenbarte Dominik. Während die Zuschauer auf Dominiks Fragerei eher verwirrt reagierten, erhielt er von seinen Fans eine Menge Zuspruch.

"Wenn man die Person mag und küssen möchte, dann versaut auch keine Frage die Stimmung", schrieb ein User dazu. Andere User stimmten dem beispielsweise mit "Es ist immer besser zu fragen" oder mit "Ich finde es mega, dass dir das wichtig ist" zu.

