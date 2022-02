Fiona Erdmann (33) klärt auf! Die Influencerin ist seit fast fünf Jahren mit ihrem Partner Moe zusammen, den sie einst in einem Strandrestaurant in Dubai kennengelernt hatte. Im Sommer 2020 erblickte ihr Sohn Leo Luan das Licht der Welt – und bereits in wenigen Monaten werden die beiden erneut Eltern. Das Model hält seinen Liebsten aber weitgehend aus der Öffentlichkeit raus: Auf Fotos verdeckt Fiona sein Gesicht stets mit Emojis. Doch was ist eigentlich der Grund dafür? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story gab die 33-Jährige nun im Rahmen einer Fragerunde preis, warum sie nie das Gesicht ihres Partners zeigt. Dabei erzählte Fiona, dass das Paar diese Entscheidung bereits zu Beginn seiner Beziehung getroffen habe. Der zukünftige Zweifach-Papa habe nie in der Öffentlichkeit stehen wollen – und für die einstige Dschungelcamperin sei das auch nie ein Problem gewesen: "Mit der Zeit wurde Moe natürlich ein fester Bestandteil meines Lebens und es wurde schwer, ihn komplett rauszuhalten, daher immer die Emojis."

Doch tatsächlich könnte sich das schon bald ändern: "Wir reden aber mittlerweile immer wieder mal darüber", verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin in ihrem Q&A – und teaserte dabei an, dass sie ihrer Community in den kommenden Wochen noch einmal mehr darüber erzählen wolle.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan im Februar 2022

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

Instagram / fionaerdmann Influencerin Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

