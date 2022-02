Jorge González (54) startet jetzt auch in der Slowakei durch! Der kubanische Choreograf sitzt mittlerweile schon seit rund zehn Jahren in der Jury von Let's Dance – und bewertet an Seite von Joachim Llambi (57) und Motsi Mabuse (40) die Performances der Kandidaten. Doch nun wartet eine neue Herausforderung auf das Model: Jorge ist in der slowakischen Ausgabe von 'Let's Dance' als Juror dabei!

Auf dem offiziellen Account des Formats wurden die Neuigkeiten nun verkündet: "Jorge hat allen Grund zur Freude, denn für ihn gibt's die doppelte 'Let's Dance'-Ladung dieses Jahr." Bereits im März soll die neue Staffel mit dem 54-Jährigen starten. Der Germany's next Topmodel-Star scheint es jedenfalls kaum mehr abwarten zu können, bis es endlich losgeht. "Ich freue mich sehr", jubelte er.

Mit der slowakischen Sprache sollte Jorge vor Ort übrigens keine Probleme haben. Nachdem er im Alter von gerade einmal 17 Jahren seine Heimat Kuba hinter sich gelassen hatte, zog er nämlich in die Slowakei, um zu studieren. "Ich habe da acht Jahre gelebt, also ist es wie zurück nach Hause zu kommen", schwärmte der Moderator im Interview mit RTL.

Getty Images Motsi Mabuse, Jochaim Llambi und Jorge González bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge González, "Let's Dance"-Juror

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

