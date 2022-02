Alle haben sich ordentlich in Schale geschmissen! Denn es ist wieder so weit: Die bereits 15. Staffel Let's Dance flimmert ab heute wieder über die Fernseher in ganz Deutschland. Mit den Kandidaten wie Amira Pocher (29) und Cheyenne Ochsenknecht (21) erwarten die Fans auch in diesem Jahr wieder ein wahres Tanz-Spektakel. Neben den tänzerischen Leistungen gibt es natürlich auch wieder extravagante Outfits zu bewundern: Victoria Swarovski (28), Motsi Mabuse (40) und auch Jorge Gonzalez (54) stachen beim Auftakt mit fetzigen Looks hervor!

Die hübsche Moderatorin verzauberte das Publikum in einer hellblauen, schulterfreien Robe. Während Victoria es in Live-Show eins eher schlicht hielt, ließ es Jurymitglied Motsi bei ihrer Kleiderwahl gleich mal ordentlich krachen. Mit einem neon-pinken Einteiler samt XXL-Föhnfrisur setzte sie sich gekonnt in Szene. Dazu kombinierte sie etwas schlichten Schmuck und betonte mit blauem Glitzer-Lidschatten ihre großen braunen Äuglein. Auf Twitter diskutierten die Fans wie verrückt, besonders über Mähne der 40-Jährigen. "Das kaufst du dir Karten für 'Let's Dance' und freust dich darauf und dann sitzt du in der Live-Show hinter Motsi Mabuse." Auch ihr Sitznachbar Jorge machte mit seiner Garderobe seinem Namen alle Ehre.

Der kubanische Choreograf betrat ganz in Schwarz die berühmt-berüchtigte "Let's Dance"-Bühne – auch mit seinen Haaren schoss der den Vogel ab und überraschte die Zuschauer mit Sicherheit mit seiner Stachel-Frisur. In der Jubiläumsstaffel des beliebten TV-Formates bewies Jorge immer wieder: Bei ausgefallenen Outfits und Haarstyles gibt er gerne den Ton an und weiß sich in Szene zu setzen.

Victoria Swarovski im Februar 2022

Motsi Mabuse

Jorge Gonzalez, Februar 2022

