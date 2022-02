Werden Tom Holland (25) und Zendaya Coleman (25) in naher Zukunft doch keine Hausbesitzer? Zwischen den beiden Spider-Man-Stars scheint es derzeit total gut zu laufen. So soll die Beauty sogar schon die Eltern des Briten kennengelernt haben und angeblich stand auch der gemeinsame Kauf eines Hauses in London auf dem Plan des Paares. Jetzt äußerte sich der Hottie jedoch zu den Immobiliengerüchten – und dementierte sie!

In der TV-Show Live! with Kelly and Ryan wurde der 25-Jährige jetzt auf die Spekulationen über sein neues Heim angesprochen. Der Frauenschwarm erklärte, die ständigen Presseberichte über seine Beziehung amüsant zu finden – es sei aber nicht alles wahr: "Ich wurde von so vielen Leuten angerufen, weil ich anscheinend ein neues Haus im Süden Londons gekauft habe, was völlig falsch ist. Ich habe kein neues Haus gekauft. Ich dachte: 'Wow, was für eine Überraschung. Ich frage mich, wann ich die Schlüssel bekomme.'"

Doch auch ohne ein gemeinsames Liebesnest scheinen Tom und Zendaya auf Wolke sieben zu schweben. Immer wieder wurden die Turteltauben in den vergangenen Wochen auf romantischen Dates von Paparazzi erwischt – und glänzten dabei auch im coolen Partnerlook.

Tom Holland, Schauspieler

Tom Holland, Schauspieler

Tom Holland und Zendaya, "Spider-Man"-Stars

