Tom Holland (25) und Zendaya Coleman (25) schweben augenscheinlich auf Wolke sieben! Schon vor einiger Zeit wurden Liebes-Gerüchte um die beiden Spider-Man-Darsteller laut – die Schauspieler bestätigten ihre Liaison aber lange nicht. Seit wenigen Monaten machen die zwei aber kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe: Das Duo turtelt inzwischen sogar ungehemmt auf dem roten Teppich. Nun sorgten Tom und Zendaya aber für einen besonders niedlichen Moment!

Die Brünette und der Muskelmann machten bei einem Date nun mehr als deutlich: Sie gehören zueinander! Die Turteltauben schauten sich ein Hockeyspiel in New York City an und trugen gleiche Trikots – mit dem Namen des anderen auf dem Rücken. So zierte "Holland" den Rücken der Beauty, auf seiner Kehrseite prangte "Zendaya". Darüber hinaus wirkte das Pärchen auf den Fotos, die Page Six vorliegen, total vertraut miteinander.

Dass die beiden Stars es miteinander ziemlich ernst meinen, wurde vor Kurzem sehr deutlich. Mirror berichtete nämlich, dass Tom und Zendaya sich ein gemeinsames Heim in Großbritannien gekauft haben sollen. Ihr neues Zuhause soll insgesamt über 3,6 Millionen Euro gekostet haben.

Anzeige

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Event in London, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei SirusXM in New York City, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images "Spider-Man"-Darsteller Zendaya und Tom Holland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de