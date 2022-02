Ob Prinz Harry (37) die Reise nach Großbritannien antreten wird, steht weiterhin in den Sternen! Prinz Philip (✝99), der Großvater des britischen Royals, verstarb im vergangenen Jahr im stolzen Alter von 99 Jahren. Für die Trauerfeier im Mai reiste der Rotschopf extra aus den USA an. Nun wird am 29. März eine Gedenkfeier für den Mann von Queen Elizabeth II. (95) stattfinden – ob Prinz Harry auch dort anwesend sein wird, ist aber noch gar nicht sicher!

Grund dafür soll sein, dass Harry sich um seine Sicherheit in Großbritannien sorgt. Ihm wurde vom britischen Innenministerium nämlich Personenschutz für ihn und seine Familie verwehrt. Der 37-Jährige war sogar vor Gericht gezogen, um diesen doch durchzusetzen. Eine Quelle verriet Daily Mail, dass diese Umstände den zweifachen Vater davon abhalten würden, zu der Gedenkfeier zu kommen: "Ich denke nicht, dass Harry kommen wird."

Außerdem spreche noch eine andere Sache gegen eine Rückkehr nach Großbritannien: "Es ist schwierig für Harry und Meghan, denn wenn sie zurückkommen, werden alle Augen auf sie gerichtet sein – egal was sie tun", überlegte der Royal-Experte Neil Sean auf seinem YouTube-Kanal.

Prinz Harry und Prinz Philip

Prinz Harry, April 2021

Prinz Harry, 2019

