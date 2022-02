Na, da hat sich aber einer ganz schön verändert! Bastian Bielendorfer (37) gehört zum diesjährigen Cast von Let's Dance. Er ist einer der Prominenten, die sich mit viel Fleiß und Disziplin Ruhm und Ehre in der Tanzshow verdienen können. Dabei helfen wird ihm seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (34). Im Netz unterhält Basti seine Fans schon fleißig mit Clips vom harten Training. Doch daneben gibt der Comedian auch Einblicke in sein früheres Ich: Auf diesen Bildern erkennen die Fans ihn kaum!

Auf Instagram postete Bastian ein Foto von sich aus dem Jahr 2004: Mit einer langen blonden Mähne, Bart, dunkler Jacke und einem roten Schal posiert der Autor vor einer Mülltonne. Im Jahr 2004 war der heute 37-Jährige gerade einmal 20 Jahre alt und hatte in der deutschen TV-Landschaft noch nicht Fuß gefasst. Seine Follower sind von dem Throwback-Pic ganz erstaunt. "Erst mal eine Hauptrolle bei Schloss Einstein abgegriffen", witzelte ein User. "Du hast in 17 Jahren eine Mega-Entwicklung hinter dir", meinte ein anderer Follower.

Die "Let's Dance"-Zuschauer sind sich ebenfalls sicher: Bastian wird unter der Leitung von General Ekat auch in der Sendung wohl eine Mega-Entwicklung durchmachen. "Meine absolute Traumverpaarung – ich hab es mir so gewünscht", freute sich ein Fan auf Instagram unter einem Selfie des Tanzpaars. "Ich bin mir sicher, deine Entwicklung wird für Überraschung sorgen", richtete ein anderer User das Wort an Basti.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

Instagram / bielendorfer Bastian Bielendorfer als Teenie

RTL / Stefan Gregorowius Mathias Mester, Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

