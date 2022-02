Mit diesem skurrilen Anblick hatte Tammy Hembrow (27) wohl nicht gerechnet! Nach ihrer Trennung von ihrem Partner und Vater ihrer beiden Kinder, Reece Hawkins, hat die Influencerin in Matt Poole nun offenbar ihren Mister Right gefunden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten erwartet die Beauty ihr drittes Kind. Bei einem Ultraschalltermin machte das Paar nun aber eine erstaunliche Entdeckung: Ihr Baby hat zwölf Finger!

Das noch ungeborene Mädchen hat – wie auf den Aufnahmen in Tammys Instagram-Story zu sehen – an jeder Hand jeweils einen Finger zu viel. Im Hause Hembrow allerdings keine Seltenheit, denn auch Tammy hatte dieses Merkmal bei ihrer Geburt. "Amy und Emilee hatten auch extra Finger, als sie geboren wurden, und mein kleiner Bruder auch. Meine Mama auch. Es liegt in meiner Familie", erklärte die Schwangere. Tammys ersten beiden Kinder, Wolf und Saskia, hatten diese Mutation aber offenbar nicht.

Die 27-Jährige kann das Phänomen trotz Beweisbild noch immer nicht glauben: "Dieses Baby hat zwölf Finger. Ist es nicht verrückt?" An ihrer eigenen Hand seien die beiden knochenlosen "Anhängsel" noch im Kindesalter entfernt worden. So werde es wohl auch bei ihrer Tochter laufen.

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrows Ultraschallbild

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de