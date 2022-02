Herzerwärmende News von Michael Bublé (46)! Der Sänger hat in Luisana Lopilato (34) die Frau fürs Leben gefunden. Seit 2011 sind die beiden verheiratet und inzwischen stolze Eltern drei gemeinsamer Kinder. Aber die Turteltauben mussten auch schon schwierige Zeiten gemeinsam durchstehen. Denn bei ihrem Sohn Noah wurde mit drei Jahren Krebs diagnostiziert. Dem Kleinen geht es mittlerweile gut – und nun darf er sich über ein weiteres Geschwisterchen freuen: Denn Michael und Luisana werden erneut Eltern!

Das verkündeten die Turteltauben nun in einem Video, welches TMZ vorliegt. Es handelt sich dabei um einen kurzen Ausschnitt seines neuen Musikvideos, das noch veröffentlicht wird. Doch der kurze Clip hat es jetzt schon in sich: Luisana weckt ihren Michael darin aus einem Tagtraum auf und offenbart, dass sie wieder schwanger ist! Ihr Babybauch ist kaum zu übersehen.

Weitere Details bezüglich der Schwangerschaft verraten sie noch nicht. Doch Luisanas Babybauch ist bereits ziemlich rund – so lange kann es also nicht mehr dauern, bis Michael und seine Liebste ihr viertes Kind dann auch in den Armen halten dürfen.

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

Anzeige

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seiner Frau Luisana im August 2021

Anzeige

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato und Michael Bublé mit ihren drei Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de