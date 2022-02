Nicole Scherzinger (43) macht einen Cut – zumindest vorübergehend! Mit ihrem Aussehen sorgte die Sängerin in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen – besonders wenn die Beauty ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene setzte. Jetzt rückt allerdings die Frise der Musikerin besonders in den Fokus. Bisher posierte das Pussycat Dolls-Mitglied stets mit langer Mähne auf Bildern – ist damit nun Schluss? Nicole trägt jetzt kurze Haare!

Via Instagram veröffentlichte die dunkelhaarige Schönheit einen Clip, der ihre optische Veränderung perfekt zum Ausdruck bringt: Ruckartig zieht Nicole an ihren langen Haaren – kurz darauf lächelt sie mit einem frechen Longbob in die Kamera. An der Farbe ihrer Frisur hat sich hingegen nichts geändert. Ihre Follower ermutigte Nicole mit diesem Video, den Schritt zu wagen und Veränderungen zuzulassen: "Das ist dein Zeichen, um einen neuen Haarschnitt auszuprobieren!"

Doch hat sich Nicole wirklich von ihrer langen Haarpracht verabschiedet? Nicht wirklich – bei der kurzen Mähne handelt es sich nämlich lediglich um eine Perücke. Nicoles Fans sind dennoch vollauf begeistert. "Oh mein Gott, ich liebe es!" und "Das steht dir so gut!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Februar 2022

Getty Images Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

