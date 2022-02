Celina hätte mehr Zeit gebraucht! Bei First Dates Hotel hatte sie eigentlich ein Date mit Mark – doch ihre Poolbekanntschaft Morena sorgte bei der Pansexuellen für Schmetterlinge im Bauch. Letztendlich servierte sie den Videografen also ab – und verbrachte die übrige Zeit im Liebeshotel mit Morena. Ein Paar ist aus den beiden im Nachhinein aber nicht geworden. Offenbar waren die beiden Frauen etwas zu euphorisch. Celina verriet Promiflash: Die Zeit vor Ort reiche gar nicht aus, um sich richtig kennenlernen zu können.

Wie viel Zeit die beiden tatsächlich hatten, kann Celina im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen – klar ist ihrer Meinung aber: Es war nicht genug. "Es hätte zum richtigen Kennenlernen länger sein können", erzählte sie im Promiflash-Interview. Warum es am Ende zwischen den beiden nicht funktioniert hat, habe damit aber nichts zu tun. "Ich glaube, wir befinden uns beide gerade in einem Alter, in dem wir uns sehr weiterentwickeln und große Pläne für die Zukunft haben", betonte sie. Im Alltag würden bei dem Duo einfach zwei Welten aufeinanderprallen.

Ein bisschen von der "First Dates Hotel"-Magie ist bei den einstigen Turteltauben aber wohl noch übrig – so ganz ist der Umschwung in die Friendzone nicht gelungen. "Wir verstehen uns gut und wenn wir uns sehen knistert es trotzdem noch", plauderte Celina aus.

Anzeige

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Anzeige

First Dates Hotel, Vox Morena, Teilnehmerin bei "First Dates Hotel"

Anzeige

TVNOW / Bernd Michael-Maurer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de