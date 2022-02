Sie hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich! Britney Spears (40) konnte sich 2021 aus der Vormundschaft ihres Vaters befreien: Denn 13 Jahre lang hatte Jamie Spears (69) die volle Kontrolle über das Leben des einstigen Teenie-Idols. Auf den sozialen Netzwerken hielt die Sängerin ihre Fans immer wieder mit Updates auf dem neuesten Stand – doch erzählt sie ihre Sicht der Dinge bald in Buchform? Britney soll nämlich einen Millionendeal mit einem Verlag geschlossen haben.

Wie das US-Newsportal Deadline unter Berufung auf Insider berichtete, seien sich das Verlagshaus Simon & Schuster und die Musikerin nach wochenlangen Verhandlungen einig geworden: Demnach soll der Vertrag einen Preis von mehr als 13 Millionen Euro für das Buch vorsehen. In dem Werk sollen sowohl Britneys beruflicher Werdegang als auch ihr Privatleben verarbeitet werden.

Der Verlag äußerte sich bisher nicht zu den Medienberichten. Britneys Schwester Jamie Lynn Spears (30) kam ihr im Januar mit ihren Memoiren zuvor: Unter dem Titel "Things I Should Have Said" erzählt sie ihr Leben als Popstar-Verwandte.

