Sonja Kirchberger (57) könnte augenscheinlich nicht zufriedener sein! Nach ihrer Trennung von Jochen Nickel im Jahr 2012 fand die blonde Schönheit in dem 14 Jahre jüngeren Daniel die ganz große Liebe. Doch obwohl die Schauspielerin mit ihrem Partner mehr als glücklich zu sein scheint, zeigen sich die beiden nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Davon machte die gebürtige Österreicherin nun jedoch eine Ausnahme. Sonja erfreute ihre Abonnenten jetzt mit einem zuckersüßen Pärchen-Pic mit ihrem Daniel.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 57-Jährige nun den Schnappschuss, der aus dem gemeinsamen Urlaub in Dubai stammt. Auf der Aufnahme gibt Daniel der "Die Venusfalle"-Darstellerin einen liebevollen Kuss auf die Wange, was Sonja augenscheinlich sehr genießt. Auch das gute Wetter in den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint der Wahl-Mallorquinerin äußerst gutzutun. Das süße Foto kommentierte sie nämlich mit den Worten: "Sonne und Strand, und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus."

Über die seltene Aufnahme des Paares freuten sich offenbar auch die rund 18.000 Abonnenten der Wienerin. So schrieben viele Fans unter dem Post, wie glücklich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in den Armen ihres Liebsten doch wirke. Auch Diana Herold (48) schien an dem Foto Gefallen gefunden zu haben, denn die Sängerin hinterließ unter dem Beitrag zwei Herz-Emojis, einen Herzaugen-Smiley und eine applaudierende Hand.

Instagram / sonjakirchberger Sonja Kirchberger, ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin

Getty Images Sonja Kirchberger im Februar 2019

Instagram / sonjakirchberger Sonja Kirchberger im Dezember 2021

