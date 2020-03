Sonja Kirchberger (55) macht sich wohl keine Gedanken über leer geräumte Regale im Supermarkt! Das neuartige Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Die Atemwegserkrankung sorgt seit einigen Wochen dafür, dass sich immer mehr Menschen infizieren und in einigen Ländern sogar schon Ausgangssperre herrscht. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, fangen viele Menschen auch schon an, Vorräte zu horten. Sonja lässt sich von diesem Trubel auf ihrem Landsitz allerdings nicht anstecken!

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin baut auf ihrem Anwesen auf Mallorca ihr eigenes Gemüse an, produziert Olivenöl und hat Hühner. Dass die Einwohner Spaniens momentan zu Hausarrest verdonnert sind, stört sie daher kaum. "Ich habe Glück! Schon vor der schrecklichen Situation, die wir gerade alle durchleben, war es immer mein Traum, autonom leben zu können. Fast alles, was ich brauche, baue ich in meinem Garten an", erklärt sie im Bild-Interview. Die Schauspielerin war vor rund 20 Jahren in die Hauptstadt der Insel gezogen, bevor sie sich vor einiger Zeit für ein Leben auf dem Land entschied.

Während Selbstversorgerin Sonja entspannt ist, wurden viele andere Stars in den vergangenen Tagen bei Hamsterkäufen beobachtet. So waren zum Beispiel Tom (30) und Bill Kaulitz (30) am Sonntag in einem Supermarkt in Los Angeles beim Großeinkauf. Bewaffnet mit Handschuhen und Atemmasken luden sie einige voll bepackte Einkaufstüten in ihr Auto.

Instagram / sonjakirchberger Sonja Kirchberger, März 2020

Instagram / sonjakirchberger Sonja Kirchberger, TV-Gesicht

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker



