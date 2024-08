Mehrfach verlobt: Darum hat Sonja Kirchberger nie geheiratet

Sonja Kirchberger (59) ist nach elf Jahren noch immer total verliebt in ihren Partner Daniel. Auch vor ihrer Beziehung mit ihrer großen Liebe war die Schauspielerin bereits mehrfach verlobt – geheiratet hat sie aber nie. Im Gala-Interview verrät sie den Grund: "Ich wollte nie heiraten." Sonja sei schon "zweimal davongelaufen". "Ich finde die Idee des Heiratens für andere ein tolles Modell [...]. Aber irgendwie hatte ich zu viele Geschichten um mich, bei denen es nicht ganz aufgegangen ist und wo ich gesehen habe, wie es dann wäre, wenn es zur Trennung kommt", erklärt die Blondine.

Mit Daniel sei es ganz anders. "Ich könnte mir sofort vorstellen, ihn zu heiraten", schwärmt Sonja weiter im Interview. Nur bei ihrem jetzigen Partner habe die 59-Jährige darüber nachgedacht, wie eine Hochzeit aussehen könnte. "Das wird ganz spontan sein", ergänzt Sonja. Mit ihrem Partner habe die "Die Venusfalle"-Bekanntheit den richtigen Mann an ihrer Seite, denn sie seien auch beste Freunde: "Also, das Besondere an ihm ist wirklich, dass er mich erträgt. Ich bin ja ein Mensch, der sehr viele Ideen hat, der immer was umsetzen möchte, aber der seine Ideen auch sehr gerne wieder umwirft."

Sonja und Daniel bestreiten seit elf Jahren jeden Tag miteinander. Gemeinsame Pärchenfotos gibt es nur selten – die beiden leben eher zurückgezogen auf Mallorca. Dort leben sie inmitten eines Olivenhains auf einem Biohof mit Hühnern und Ziegen. Streit gebe es selten. "Er ist genauso verrückt. [...] Wir laufen auf derselben Frequenz und wir lachen so viel zusammen", schwärmt Sonja weiter von ihrem Liebsten.

Instagram / sonjakirchberger Sonja Kirchberger mit ihrem Freund Daniel

Getty Images Sonja Kirchberger, Schauspielerin

