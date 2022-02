Fiona Erdmann (33) erinnert sich an eine schwere Zeit in ihrem Leben. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin musste im vergangenen Jahr einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verlor die Beauty ihr ungeborenes Baby in der 18. Schwangerschaftswoche. Aber nicht nur auf emotionaler Ebene war dieses Erlebnis für Fiona furchtbar – auch die Organisation der Beisetzung war ein Albtraum.

In einem neuen YouTube-Video sprach Fiona darüber, dass sie ihr Baby während einer Corona-Erkrankung verloren hat. Außerdem verriet sie, wie umständlich es war, ihr Kind zu beerdigen. "Wir haben unser Baby auch beigesetzt, das war ein Riesenthema hier in Dubai, weil man das hier einfach alles ganz anders macht", erzählte die 33-Jährige – es sei nämlich erst ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat üblich, das Kind zu beerdigen. "Hier musste die Polizei kommen, das musste erst genehmigt werden. Wir haben mehrere Stunden in diesem Krankenhaus gesessen. Nachdem man so was alles durchgemacht hat", fuhr sie fort.

Inzwischen kann Fiona aber wieder lächeln – die Influencerin ist nämlich wieder schwanger. Doch auch während dieser Schwangerschaft begleiten sie Sorgen: Das Model ist nämlich schon wieder an Corona erkrankt und fürchtet nun um die Gesundheit ihrer ungeborenen Tochter.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Januar 2022

Getty Images Fiona Erdmann, Model

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

