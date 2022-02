Fiona Erdmann (33) durchlebt gerade eine ganz besondere Zeit: Das Model ist nämlich erneut schwanger. Das ist vor allem deshalb ein so freudiges Ereignis, weil die Saarbrückerin erst im letzten Jahr eine Fehlgeburt erlitt – das war ein harter Schicksalsschlag für sie und ihren Freund Moe. Nun steigt die Vorfreude der Liebenden immer mehr: Fiona wird ein Mädchen zur Welt bringen!

"It's A Girl", heißt es in dem Gender-Reveal-Video, das die ehemalige Germany’s next Topmodel-Kandidatin auf ihrem YouTube-Account veröffentlichte. Sie und ihr Lebenspartner können es augenscheinlich kaum abwarten, das Mädchen bald in ihren Armen zu halten. Und auch die Beteiligten der Enthüllungsfeier teilten die Vorfreude der werdenden Eltern sichtlich! Darunter waren Gäste wie Sarah Harrison (30) und Fata Hasanović (26).

Die 33-Jährige ist mehr als happy und blickt der Geburt euphorisch entgegen! Doch ab und zu wird die TV-Berühmtheit wohl auch von Sorgen und Ängsten geplagt.“So sehr ich mich freuen wollte, die Angst hat einfach überwogen [...] Ich will halt einfach nie wieder auf diesem Stuhl liegen und hören, dass es das Kind nicht geschafft hat", verriet Fiona in einem YouTube-Video.

Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe

Fiona Erdmann, Model

Model Fiona Erdmann

