Hat Paulina Ljubas (25) die Liebe ihres Lebens gefunden? Bei Temptation Island V.I.P. sorgte die Ex-Köln 50667-Darstellerin dieses Jahr für mächtig Drama. Nachdem sie die Alkoholeskapaden von Henrik Stoltenberg nicht mehr ertragen konnte, betrog sie ihn mit einem der Verführer. Nach der Fremdflirt-Show lag die Beziehung des Paares am Boden. Paulina ist inzwischen mit Yasin Mohamed (30) zusammen und scheint in ihm ihren Traummann gefunden zu haben.

Auf Instagram wollten Follower von Paulina wissen, warum sie Yasin als Partner so schätze. "Ich könnte euch jetzt tausend Gründe nennen – aber kurz gesagt, weil er mich sehr glücklich macht", betonte die Influencerin. Die 25-Jährige scheint sehr verliebt in ihren Freund zu sein, denn sie könne sich gar nicht entscheiden, was ihr am meisten an dem Ex-Temptation Island-Kandidaten gefällt. "Es gibt nichts, was ich nicht an ihm liebe", meinte Paulina.

Außerdem will das Paar bald den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen. Momentan wohnt Yasin noch in München, Paulina lebt mit ihrem Hund Ghost in Köln. "Eine Fernbeziehung kommt für uns beide nicht infrage. Da wir sowieso die ganze Zeit zusammen sind, lohnt es sich nicht, für zwei Wohnungen zu bezahlen", klärte die Beauty ihre Fans auf Instagram auf. Tatsächlich sind die beiden regelmäßig in den Instagram-Storys des jeweils anderen zu sehen. Außerdem gaben sie kürzlich ihr Red-Carpet-Debüt als Liebespaar bei der Miss Germany Wahl 2022 im Europa-Park Rust.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Januar 2022

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed in Dubai

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2021

