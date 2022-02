Würde sich Paulina Ljubas (25) einem weiteren Treuetest im TV unterziehen? In der kürzlich geendeten Temptation Island V.I.P.-Staffel sorgte die einstige Köln 50667-Darstellerin für mächtig Zündstoff. Nachdem sie von Henrik Stoltenbergs Trink-Eskapaden genug hatte, betrog sie ihn mit dem Verführer Dominik Brcic. Inzwischen ist die Influencerin mit Yasin Mohamed (30) zusammen. Auch der Basketballer war einst Teilnehmer bei Temptation Island. Paulina stellte jetzt klar: Mit ihrem neuen Partner würde sie das TV-Experiment nicht noch mal wagen!

Zunächst war sich Paulina im "Pussytalk"-Podcast sicher, dass es mit Yasin an ihrer Seite anders ablaufen würde als mit Henrik. Dennoch betonte die Beauty: "Wenn das wirklich dein Partner ist, mit dem du hundert Prozent sicher bist, dann gehst du nicht so weit, dann würdest du sowas nicht tun." Mit Yasin brauche die Brünette diesen Liebesbeweis erst gar nicht, deswegen hätte die 25-Jährige kein Interesse daran, ihre Beziehung erneut in dieser Show auf die Probe zu stellen.

"Wir müssen niemandem was beweisen, außer uns beiden. Wir würden nicht mehr an so einem Format teilnehmen, auch wenn ihr das alle gerne sehen würdet", erklärte Paulina. Dennoch sei sie nicht abgeneigt, mit Yasin an anderen Shows teilzunehmen. "Wir sind da sehr offen. #CoupleChallenge finde ich total cool", meinte die Ex von Henrik.

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Thailand

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de