Damit hätten die Fans sicher nicht gerechnet! Bei First Dates Hotel verbrachten Netzsternchen Nelson Mendes und Jessica mehr als ein schönes Date miteinander. Schon beim ersten Kennenlernen sprühten ein paar Funken – die weiteren Treffen zeigten schnell: Zwischen dem Mitarbeiter in einer Taxizentrale und der Lohnbuchhalterin knistert es gewaltig. In der aktuellen Folge knutschten Jessi und ihr Date-Partner auch schon wild am Strand und im Pool. Aber wurde nach der Show mehr aus ihnen? Fehlanzeige!

"Wir sind zurück im Alltag, zurück in Köln, und leider muss ich sagen, dass unsere Urlaubsromanze hier nicht weitergegangen ist. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass unsere Leben einfach komplett unterschiedlich sind", musste die Brünette die Zuschauer am Ende der heutigen Episode des Vox-Dating-Formats enttäuschen. Trotzdem sei sie dem Kölner dankbar für die gemeinsamen Erlebnisse bei "First Dates Hotel". Nelson konnte dem nur zustimmen. "Es war eine sehr schöne Zeit in Kroatien. Ich habe jede Sekunde genossen", schwärmte er.

Ob die beiden womöglich in der Show nicht bemerkt haben, dass es nicht passt, weil Nelson zunächst hauptsächlich von sich erzählt hatte? Die 36-Jährige hatte nach den ersten Gesprächen schließlich bemängelt, kaum zu Wort gekommen zu sein. "Weil es sich so vertraut angefühlt hat, habe ich ihr direkt meine ganze Lebensgeschichte erzählt", gab Nelson im Gespräch mit Promiflash zu. Im Laufe des Kennenlernens habe Jessi aber Nelsons offene und kommunikative Art zu schätzen gelernt.

Anzeige

Instagram / nelson_mendes Nelson Mendes im August 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / jessy_koeln "First Dates Hotel"-Kandidatin Jessica

Anzeige

Instagram / nelson_mendes "First Dates Hotel"-Kandidat Nelson Mendes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de