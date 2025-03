Auch Oliver Pocher und Nelson stellen Mike-Leyla-Foto nach

In den sozialen Medien scheint ein neuer Trend seinen Lauf zu nehmen: Nachdem Kim Virginia Hartung (29) kürzlich ein sexy Foto mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) gepostet hatte, das einem Schnappschuss von Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ziemlich ähnlich sah, springen weitere Promis auf diesen Zug auf. So kommt es, dass sich Oliver Pocher (47) ebenfalls ein Handtuch um den Kopf bindet und sich oben ohne mit Nelson Mendes ins Badezimmer stellt, um eine Kopie des Fotos aufzunehmen. "Wahre Liebe. Einen erotischen Sonntag mit einem spontanen Selfie vom Badezimmer", erklären der Comedian und die First Dates Hotel-Bekanntheit scherzhaft unter ihrem Instagram-Beitrag.

Neben den zwei Männern ahmte eine weitere Person das Bild nach. Die Mama von Influencer Twenty4tim (24) veröffentlichte eine Kopie des Mike-Leyla-Schnappschusses auf ihrem Social-Media-Account. Auf dem Bild posierte sie mit ihrem Verlobten Sven vor dem Badezimmerspiegel, während dieser ihre Brüste mit seinen Händen bedeckte. "Wahre Liebe... können die Oldies auch", schrieb Christina dazu – und sorgte für eine Menge Begeisterung in ihrem Umfeld. "Habt ihr nicht getan", kommentierte Sohn Tim den Beitrag seines Familienmitglieds und setzte eine Reihe lachender Emojis dahinter.

Wie das Nachstellen ihres Fotos bei Leyla ankommt, ist unklar – Kims Version findet sie aber wohl weniger lustig. Die zwei Reality-TV-Damen machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich nicht unbedingt leiden können. Daher dürfte es niemanden verwundert haben, dass die Promi Big Brother-Gewinnerin im Netz bereits gegen ihre ehemalige Dschungelcamp-Kollegin stichelte. "Unser kleiner Kimocchio ist und bleibt einfach ein kleines Fangirl. Sie will alles, was wir haben", betonte Leyla in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Deshalb haben Mike und ich überlegt, sie zur Hochzeit einzuladen, damit sie die auch 1:1 kopieren kann."

Instagram / kampi.c Twenty4tims Mama Christina und ihr Verlobter Sven

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Influencer

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter