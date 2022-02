Welches Paar wird am Ende tatsächlich Ja sagen? Das große Finale der zweiten Staffel von Liebe macht blind steht kurz bevor. Dann entscheidet sich, bei welchen der zehn verbliebenen Kandidaten das Experiment tatsächlich geglückt ist. Ohne ihren Partner zuvor gesehen zu haben, haben sie sich nur mit Gesprächen kennengelernt und verlobt. Nach der ersten physischen Begegnung konnten sie sich inzwischen auch einen Eindruck vom gemeinsamen Alltag verschaffen. Doch wer wird letztendlich tatsächlich heiraten?

Die bisher letzte Folge endete mit einem Cliffhanger der besonders fiesen Art bei Nick Thompson und Danielle Ruhls Hochzeit. Während Letztere bereits Ja gesagt hat, hadert ihr Verlobter noch mit sich. Die ständigen Streitigkeiten zwischen ihm und der 29-Jährigen haben ihm schon vor dem Hochzeitstag zu schaffen gemacht. Ob er sie deshalb vor dem Altar stehen lässt? Auch Abhishek Chatterjee ist sich seiner Ehe mit Deepti Vempati noch nicht sicher. Dem Tierarzt fehlte wohl die erotische Anziehung zu seiner Partnerin. Diese wiederum fühlte sich aufgrund dessen nicht genug wertgeschätzt. Keine ideale Ausgangslage für eine glückliche Ehe...

Shayne Jansen und Natalie Lee schwebten bis zuletzt gemeinsam auf Wolke sieben. Wie aus dem Trailer des anstehenden Finales hervorging, kommt es bei den Turteltauben jedoch kurz vor der Heirat zu einem heftigen Streit. Ob sie deshalb ihre Entscheidung überdenken und doch kein Ehepaar sein wollen? Auch die Zukunft von Jarrette Jones und Iyanna McNeely gibt bislang noch Rätsel auf. Vor allem Letztere hegt Zweifel an ihrem Verlobten. Weil der 32-Jährige nach wie vor gerne seiner Partylaune nachgibt und mit seinen Freunden um die Häuser zieht, ist sich die 27-Jährige unsicher, was seine Reife für die Ehe betrifft.

Bei Salvador Perez und Mallory Zapata hingegen lief es bisher wie am Schnürchen und ohne größere Reibereien. Zwar bedauerte die 32-Jährige anfangs, dass der Musiker nicht ihre Football-Leidenschaft teilt, doch inzwischen weiß sie seine romantischen Gesten zu schätzen. Doch wird das auch bis zur Trauung so bleiben oder bekommen die beiden doch noch kalte Füße? Wer denkt ihr, geht am Ende als Ehepaar aus der Show hervor? Stimmt ab!

Netflix Danielle Ruhl und Nick Thompson bei "Liebe macht blind"

Netflix Deepti Vempati und Abhishek Chatterjee bei "Liebe macht blind"

Netflix Shayne Jansen und Natalie Lee bei "Liebe macht blind"

Netflix Jarette Jones und Iyanna McNeely bei "Liebe macht blind"

Netflix Salvador Perez und Mallory Zapata bei "Liebe macht blind"

