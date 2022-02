Wegen ihrer Schwangerschaft muss Jennifer Saro auf einiges verzichten. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Influencerin bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Seitdem gibt sie ihren Followern regelmäßig ehrliche Updates zu ihrer Schwangerschaft – so hatte sie auch verraten, vor der Geburt große Panik zu haben. Und auch der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel macht ihr zu schaffen: Jetzt verriet Jennifer, dass sie während ihrer Schwangerschaft auch den Konsum von Alkohol vermisst.

Bei einem Q&A auf Instagram sprach die Krass Klassenfahrt-Darstellerin darüber, was ihr während ihrer Schwangerschaft am meisten fehlt. "Ich sag es euch ganz ehrlich: Ich freu mich so sehr auf ein Glas Wein", gestand sie ihren Fans. Da sie jedoch stillen werde, müsse sie auf dieses wohl auch nach der Geburt noch etwas länger verzichten. "Und ich freue mich auf eine Thunfischpizza", ergänzte Jennifer ihre Liste. Thunfisch dürfe man nämlich, entgegen vieler Behauptungen der Follower, wegen des Quecksilbers im Fisch als Schwangere auch erhitzt nicht essen.

Für die Entbindung hat die Bald-Mama auch schon konkrete Pläne. "Ich möchte meine Mama bei der Geburt dabei haben", berichtete sie weiter. Letztere habe ihr zusätzlich angeboten, auch im Anschluss noch bei Jennifer zu bleiben, um ihrer Tochter in der ersten Zeit mit dem Neugeborenen zu helfen.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, TV-Bekanntheit

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro im Dezember 2021

