Diesen Beruf hat Jennifer Saro ursprünglich gelernt

Jennifer Saro (29) hat auf Instagram verraten, welchen Beruf sie ursprünglich erlernt hat. In ihrer Story verriet die ehemalige Bachelorette, dass sie ein duales Studium im Bereich Gesundheitsmanagement absolviert hat. Obwohl sie schon nach sechs Monaten wusste, dass dieser Bereich nicht ihre Leidenschaft ist, zog sie das Studium tapfer bis zum Ende durch. Während ihrer Studienzeit gründete sie sogar ihre eigene Firma und merkte, dass sie sich viel stärker für Marketing und Management interessierte.

Nach dem Abschluss orientierte sich Jennifer deshalb neu und fokussierte sich auf den Marketingbereich. Ihre Bachelorarbeit versuchte sie schon so zu gestalten, dass sie ihr nützen könnte: "Meine Bachelorarbeit habe ich so gemacht, dass ich das Thema Marketing in der Gesundheitsbranche aufgegriffen habe und danach konnte ich dadurch dann auch einen Job im Marketing bekommen", erklärte sie ihren Followern. So gelang ihr, auch durch Engagement neben dem Studium, der Einstieg in ihre heutige Karrierewelt. Zudem war sie schon vor ihrem Einstieg in die TV-Welt auf Instagram sehr aktiv.

Auch abseits ihres beruflichen Werdegangs teilt Jennifer immer wieder Persönliches mit ihren Fans. Die TV-Bekanntheit begeistert vor allem durch ihre Authentizität und spricht offen über Höhen und Tiefen ihres Lebens – sei es ihre Reise durch die Welt der Reality-Shows oder private Herausforderungen. So erzählte sie kürzlich auch von ihrem Umgang mit der Krankheit ihres Sohnes, den sie in der Öffentlichkeit liebevoll "Keksi" nennt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, ehemalige Bachelorette

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige