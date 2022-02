Das Feuer lodert noch immer! Gigi Birofio und Michelle Daniaux haben sich in der Reality-Show Ex on the Beach ineinander verliebt und gingen als Paar aus der Sendung hervor. Doch die Liebe ging in die Brüche. Seit Oktober 2021 gehen die zwei getrennte Wege, so ganz endgültig scheint das aber nicht zu sein. Aktuell nehmen die Trash-TV-Sternchen gemeinsam am Format Prominent getrennt teil – und dort versucht Gigi doch glatt, seine Verflossene zu küssen.

"Ich hasse dich", flüstert der Italiener seiner Angebeteten verschwörerisch ins Ohr, woraufhin sie entgegnet: "Du weißt, dass ich dich noch hundertmal mehr hasse, als du mich." Da kommt Gigi doch glatt ein smarter Gedanke. "Sollen wir rummachen?", fragt er Michelle, die zu seinem Verdruss mit einem entgeisterten "Nein" antwortet. Für eine innige Umarmung reicht es aber immerhin.

Bei "Prominent getrennt" müssen die Ex-Paare gemeinsam in einem Bett schlafen. Sehr zu Gigis Freude. "Es gibt vielleicht eine sehr wilde Nacht, vielleicht ein bisschen kuscheln, ein bisschen streicheln, vielleicht gibt es auch einen Kuss", so die utopischen Vorstellungen des Ex-Kampf der Realitystars-Kandidaten. Zumindest Gigis Kuschelwunsch erfüllt Michelle allerdings.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Anzeige

RTL / Seapoint Gigi und Michelle bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de