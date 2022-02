Gestern war es endlich so weit: Die allererste Folge von Diese Ochsenknechts ist da! Die neue Sky-Serie begleitet die prominente Familie bei ihrem ganz normalen Alltag – wobei dieser alles andere als gewöhnlich ist! Genauer gesagt bekommen die Fans hier mehr von Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (57) und ihren drei Kindern Wilson Gonzalez (31), Jimi Blue (30) und Cheyenne (21) zu sehen. Auch Cheyennes Verlobter Nino und das gemeinsame Töchterchen Mavie spielen eine Rolle. Doch warum ist eigentlich Papa Uwe Ochsenknecht (66) kein Teil der Show?

Diese Frage beantwortete Natascha während einer Pressekonferenz von Sky, an der auch Promiflash teilgenommen hat: "Er hat seine eigenen Projekte", lautete die einfache Erklärung. "Deshalb heißt es auch 'Diese Ochsenknechts' und nicht 'die'", erklärten die Dreifach-Mutter weiter. Zur Info: Uwe lebt heute auf Mallorca und arbeitet nach wie vor als Schauspieler. Das Verhältnis zu seiner Ex-Frau und seinen Kindern gilt wohl als gut.

Doch obwohl Uwe selbst in "Diese Ochsenknechts" nicht vorkommt, spricht Natascha in der ersten Folge offen über ihn: "In den Jahren, wo ich noch verheiratet war, hat man mich sehr unterschätzt. Da hieß es immer nur: 'Boah, die ist so schön!' Und dann habe ich mir immer gedacht: 'Ja, schön und dumm...'", erinnert sich die Designerin. "Ich stand halt immer ein Stück hinter ihm, habe ihm die Bühne überlassen. Das hat er sich auch verdient, er ist ein super Schauspieler, toller Musiker."

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf

