Wie stehen Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (30) zurzeit zueinander? Im vergangenen Jahr trennten sich die beiden. Noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie zogen sie überraschend einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Viele Fans hoffen immer noch auf ein Liebescomeback der beiden – das schloss der Schauspieler aber zuletzt aus. Jetzt sprach Yeliz über ihr aktuelles Verhältnis zu ihrem Ex!

In einem kleinen Instagram-Q&A sprach die Beauty über ihre derzeitige Beziehung zu Jimi. "Aktuell sind wir Eltern einer wunderschönen Tochter. Vielleicht sind wir irgendwann Freunde", erklärte die Influencerin diesbezüglich. Augenscheinlich müsste er an seiner Glaubwürdigkeit arbeiten, um wieder eine besser Bindung zu seiner Ex-Freundin aufzubauen. "Dazu brauche ich Vertrauen und muss wissen, dass wenn es hart auf hart kommt, dass er zu 100 Prozent zu uns steht. Also werden wir wahrscheinlich nie Freunde", verdeutlichte Yeliz.

Ob die beiden jemals wieder ganz normal zusammen an einem Tisch sitzen können? Für ihre gemeinsame Tochter versuchen sie aber augenscheinlich so gut es geht miteinander auszukommen. Laut Jimi meistere die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihren Alltag als Neu-Mama super. "Sie macht das wirklich sehr gut und liebt die Kleine über alles", lobte er Yeliz via Instagram.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

