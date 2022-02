Jetzt wird es gruselig! Der britische Schauspieler Gary Oldman (63) wurde in den 1990er-Jahren vor allem durch seine Darstellung von Bösewichten bekannt. Ganz vorne mit dabei: Seine Rolle als Blutsauger Graf Dracula in "Bram Stoker’s Dracula" von 1992. Wie sein damaliger Schauspielkollege Cary Elwes (59) nun verriet, hatte Gary ein ganz besonderes Ritual, um sich in die Rolle des Vampirfürsten einzufühlen.

Cary, der selber einen der Vampirjäger verkörperte, berichtete gegenüber The Hollywood Reporter: "Gary hat jede Nacht in einem Sarg geschlafen, so ernst hat er es genommen." Kaum zu glauben, aber wahr: Während der Rest der Gruppe zusammen auf dem Film-Gelände in Gästeunterkünften wohnte, lebte Gary allein und verbrachte seine Nächte in einem Totenschrein – ganz wie Graf Dracula persönlich. Doch das war nicht das einzige Mal, dass sich der Harry-Potter-Darsteller extrem anstrengte, um in eine Rolle zu schlüpfen.

Für den Film "Dame, König, As, Spion" aus dem Jahr 2011 hatte er ordentlich an Gewicht zugelegt, um besser zu seiner Rolle als aussortierter Spion George Smiley zu passen. Und auch aktuell futtert er sich für die Figur des Jackson Lamb in der Apple-TV-Show "Slow Horses" wieder Pfunde auf die Hüften. Sein Erfolg gibt ihm recht: Für seine Rolle in "Dame, König, As, Spion" erhielt er damals seine erste Oscarnominierung.

Getty Images Cary Elwes, 2020

Getty Images Gary Oldman im April 2021 in London

Getty Images Gary Oldman, London 2021

