Daniel Radcliffe (32) wurde als Kind zu einem internationalen Star! Der britische Darsteller stand erstmalig im Alter von 12 Jahren für den allerersten Teil der Harry Potter-Filmreihe vor der Kamera. Schon von klein auf arbeitete er also mit Schauspielgrößen wie Maggie Smith (86), Alan Rickman (✝69), Gary Oldman (63) und Co. zusammen. Aber welcher Star haute Daniel so richtig aus den Socken? Der heute 32-Jährige rief sich jetzt seine Zeit als Kinderstar in Erinnerung...

"Der Erste, von dem ich total überwältigt war, war Gary Oldman ", erinnerte sich Daniel jetzt in der US-amerikanischen TV-Show "The Late Show with Stephen Colbert" und erklärte: "Da war ich dann in einem Alter, in dem ich wusste, wer er war und was er schon gemacht hat – und in dem ich mich auch selbst ernsthaft mit der Schauspielerei beschäftigt habe." Zuvor sei er einfach noch zu jung gewesen, um das Talent der anderen "Harry Potter"-Stars einschätzen zu können.

Gary Oldman stieß erstmals beim Dreh zu "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" zum Cast dazu: Der britische Schauspieler verkörperte in den erfolgreichen Filmen Harry Potters Patenonkel Sirius Black. Als der Film im Jahr 2004 Premiere feierte, war Daniel 15 Jahre alt.

Getty Images Daniel Radcliffe im August 2021 in New York City

Getty Images Gary Oldman im April 2021 in London

Getty Images Daniel Radcliffe, "Harry Potter"-Star

