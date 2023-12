Wegen Gage? Gary Oldman ist dankbar für "Harry Potter"-Rolle

Großer Gehaltsscheck für wenig Arbeit? Gary Oldman (65) ist wohl einer der bekanntesten britischen Schauspieler, der bereits in einigen großen Filmen eine gefragte Rolle ergattern konnte. Während er in der "The Dark Knight"-Trilogie als Jim Gordon Batman im Kampf gegen das Böse beisteht, verkörpert er in der beliebten Harry Potter-Reihe den Patenonkel des Protagonisten, Sirius Black. Obwohl der Schauspieler in beiden Filmuniversen keine allzu große Rolle spielt, hat ihm das dennoch eine ziemlich saftige Gage eingebracht – dafür ist er sehr dankbar!

"Ich habe einige Rollen abgelehnt", gibt der Filmstar in der "The Drew Barrymore Show" zu. Dabei zeigt er sich aber sehr dankbar für seine Rollen in "Harry Potter" und "The Dark Knight", weshalb er sich dies habe erlauben können. "Sie haben mich gerettet. Denn sie bedeuteten, dass ich das Wenigste an Arbeit für das höchste Geld verrichten konnte", erklärt Gary. Auf diese Weise habe er viel freie Zeit für seine Familie gehabt.

Trotz seiner eher kurzen Zeit im "Harry Potter"-Franchise hat Gary dennoch einen ziemlich großen Eindruck bei Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (34) hinterlassen. "Der Erste, der mich total beeindruckt hat, war Gary Oldman", erinnerte sich der Schauspieler vor wenigen Jahren in der "The Late Show with Stephen Colbert". Daniel erklärte, was es für eine Ehre für ihn gewesen war, an seiner Seite zu spielen: "Da war ich dann in einem Alter, in dem ich wusste, wer er war und was er schon gemacht hat."

Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Gary Oldman als Sirius Black in "Harry Potter"

Anzeige

Getty Images Gary Oldman im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de